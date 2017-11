'Op de A12 is het nu vaak ieder voor zich'

Update Westkanaalweg Ter Aar weer vrijgegeven na aanrijding

8:10 De Westkanaalweg bij Ter Aar is vanochtend een tijd afgesloten geweest ter hoogte van het BP-station. Dat kwam door een frontale aanrijding. Rond 08.00 uur is de weg, die in beide richtingen was afgesloten, weer vrijgegeven.