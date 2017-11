Politie: heftig ongeval A12 veroorzaakt door spookrijder

Over de hele snelweg lagen brokstukken van de betrokken auto's verspreid. Een handvol takelwagens is bezig om de auto's te ruimen. Door het ongeval is de A12 urenlang afgesloten geweest en staat het verkeer aan beide kanten nog altijd muurvast. Voor korte tijd werd een rijstrook vrijgegeven om het ingesloten verkeer dat tussen twee afritten stond te laten passeren. Nadat de bergingswerkzaamheden waren voltooid is de A12 even voor 16.00 uur weer vrij gegeven. De file op de snelweg is daarmee nog niet opgelost.