PvdA raakt alsnog vijfde zetel kwijt in Zuid-Holland

Veenlanden College in de maag met teksten over Forum voor Democratie op schoolbord

20:38 Het Veenlanden College in Mijdrecht zit in de maag met een foto die op sociale media is verschenen met een schoolbord voor teksten over Forum voor Democratie. ‘Mini PVV’, ‘blanke ras’, ’fascisme’ en ‘Mussolini’ valt er onder andere te lezen.