Ravage op A12 na heftig ongeval 'met spookrijder', verkeer in de regio muurvast

Brokstukken

Over de hele snelweg lagen brokstukken van de betrokken auto's verspreid. Een handvol takelwagens is bezig om de auto's te ruimen. Zodoende is één rijstrook weer open gesteld voor het verkeer dat vast stond. Door het ongeval is de A12 urenlang afgesloten geweest en staat het verkeer aan beide kanten nog altijd muurvast. De ANWB meldt dat de weg pas na 16.00 uur wordt vrijgegeven en adviseert om om te rijden via Amsterdam.