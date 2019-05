Sleutelrol ChristenUnie in Zuid-Holland

,,We willen geen nee zeggen, maar we kunnen geen ja zeggen’’, schetst fractievoorzitter Jacco Schonewille het dilemma. ,,We zijn er nog niet uit en verder overleg is nodig. We willen als partij de deur niet dicht gooien, maar willen tegelijkertijd dat onze principes en partijpunten goed uitgevoerd kunnen worden en dat ligt nog wat lastig.’’



Forum voor Democratie, VVD en CDA hebben samen al een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Probleem is echter dat het drietal met 25 van de 55 zetels nog geen meerderheid in de Provinciale Staten heeft. Hiervoor moeten nog een of twee partijen aanschuiven, maar bij PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de SP lijkt de animo klein. Dat hebben ze ook informateur Hans Wiegel laten weten. Die heeft dinsdag de hele dag gesprekken gevoerd. Wiegel: ,,De meeste partijen zijn niet van gedachte veranderd. Anderen laten nog niet het achterste van hun tong zien.’’