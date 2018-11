Vrachtwagen gekanteld op de N11

rechtbank Voor ontucht veroordeel­de oud-do­cent in hoger beroep

12:06 Een 77-jarige oud-docent van de Groen van Prinstererschool in Gouda, moet morgen voor het gerechtshof in Den Haag verschijnen. Leidschendammer Jan K. werd in juni veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor ontucht met een minderjarige leerling in de jaren negentig. Tegen dit vonnis ging de oud-docent in hoger beroep.