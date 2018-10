Zuid-Holland kan doorgaan met afschieten ganzen

De ontheffing werd op 28 augustus bij de Raad van State in hoger beroep aangevochten door de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Die vindt dat de ontheffing neerkomt op het uitroeien van deze twee ganzensoorten in de provincie Zuid-Holland.

De Raad van State vindt van niet. In Zuid-Holland gaat het om 20.000 exemplaren van de Canadese gans. Het aantal mag naar nul, zo heeft de provincie meegedeeld. De Raad van State stelt dat de instandhouding van deze ganzensoort niettemin is gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor de kolgans. Daarvan vliegen er duizend rond in Zuid-Holland.

De Faunabeheereenheid mag er van dit aantal 800 afschieten.

De Raad van State vindt dat de ontheffing terecht is verleend omdat de ganzen schade aanrichten en er geen andere oplossing is dan de beschermde vogels te doden. De Faunabeheereenheid was al begonnen met het doden van de ganzen omdat de rechtbank Den Haag in september vorig jaar het beroep van de Milieufederatie heeft afgewezen.