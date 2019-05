Zuid-Hollands trio wil ‘onderzoek naar kerncentrale en vliegveld op zee’

Het is een van de punten waarop de drie partijen het eens zijn geworden in de onderlinge gesprekken die zijn gestart na de afgelopen verkiezingen. Daarin werd Forum in een klap de grootste partij. De verkenning moet de basis zijn voor een ‘solide college van Gedeputeerde Staten’. De drie partijen hebben samen nog geen meerderheid. Er moeten nog een of twee partijen aansluiten.

Extra windmolens hebben niet onze voorkeur en daarom zullen we bij het rijk een lobby voeren om ze op zee te plaatsen FvD, VVD en CDA Op het gebied van energie zien FvD, VVD en CDA, ook veel mogelijkheden in verdere innovaties zoals restwarmte van industrie, waterstof, en getijdenstroom. ,,Extra windmolens hebben niet onze voorkeur en daarom zullen we bij het rijk een lobby voeren om ze op zee te plaatsen.''



De drie willen verder investeren in alle vormen van mobiliteit, tot aan leenscooters toe. Tariefsverlagingen van het openbaar vervoer willen de partijen permanent maken. Wat de luchtvaart betreft zien FvD, VVD en CDA de waarde van een vliegveld wel in, maar het liefst op zee. ,,Daar wordt door het rijk ook al naar gekeken’’, zegt Floor Vermeulen, fractievoorzitter van de VVD in Zuid-Holland. ,,Wij zien daar ook wat in, zeker in combinatie met de door ons gewenste landuitbreiding voor de kust.’’ Voor Rotterdam/The Hague Airport wil het drietal erop toezien dat regels rond geluidshinder worden nageleefd. ,,Bij overschrijding moet worden gehandhaafd.’’

Waar partijen het ook over eens zijn is dat het tempo van de woningbouw moet worden versneld. Prioriteit ligt daarbij op bouwen binnen de bebouwde kom. Vermeulen: ,,Maar daar gaan we het waarschijnlijk niet mee redden en dan moet er de mogelijkheid zijn om ook in het groen te bouwen. Wat we in elk geval willen is de continuïteit in de bouwsector garanderen. Zodat het bouwen van woningen ook bij een eventuele volgende economische crisis toch kan doorgaan.’’

Bodemdaling

Belangrijk punt is verder de bodemdaling. Partijen willen meer onderzoek, maar in sommige gebieden moet landbouwgrond wijken voor natuur of water. Vermeulen: ,,Dat moet een zorgvuldig proces zijn. We gaan niet even bij een boer langs om te vertellen dat hij weg moet. Kosten voor verlaging van het waterpeil moeten worden afgewogen tegen wat het kost om iemand uit te kopen.’’ Verder staat in de verkenning dat uitbreiding van stallen ten goede moet komen aan dierenwelzijn en wijzen ze op het belang van voldoende zoet water.

Vermeulen en Roos wijzen er op dat het niet op dichtgetimmerde afspraken gaat, zodat toekomstige partners nog iets in te brengen hebben. Vermeulen: ,,Handtekeningen staan er nog niet onder, maar we staan er wel achter.’’