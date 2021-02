1-jarig meisje sluit moeder in ijzige kou buiten op balkon

LIVE | Code oranje tot 18.00 uur in Noord-Nederland, komende nachten uitschie­ters naar -20

12:26 In de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Waddengebied geldt tot 18.00 uur code oranje. Dat meldt het KNMI. Voor de rest van het land geldt sinds het middaguur code geel. Het weerinstituut waarschuwde vanochtend voor gladheid, ijsplaten en slecht zicht door stuifsneeuw. Ondertussen kan er al geschaatst worden, bijvoorbeeld in Doorn. Vrijwilligers hebben daar een hele nacht doorgewerkt. Komende nachten gaat het flink koud worden, voorspellen deskundigen, omdat de wind gaat liggen. ,,Uitschieters van -20 zijn mogelijk.” Volg alle ontwikkelingen rondom het winterweer in ons liveblog.