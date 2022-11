15-jarige jongen na tip taxichauffeur aangehouden voor gewapende overval nachtwinkel Groningen

Aantal zeehonden in Waddenzee slinkt, onderzoek naar oorzaak

Het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee is in het afgelopen jaar flink afgenomen. De drie landen aan de Waddenzee (Nederland, Duitsland en Denemarken) hebben allemaal aanzienlijk minder pups geteld. Duitsland en Nederland telden ook minder volwassen zeehonden.

1 november