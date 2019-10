500 banen weg bij ziekenhuizen in Drenthe en Groningen, spoedhulp Stadskanaal dicht

Drie ziekenhuizen van de Treant Zorggroep in het noorden van het land zijn in de problemen. Zo'n 500 medewerkers zullen hun baan verliezen, gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Wegens de problemen sluit de nachtelijke spoedhulp in Stadskanaal per direct.

Het personeel van de ziekenhuizen - het Scheper Ziekenhuis in Emmen, ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal - is hierover vanmiddag tijdens een personeelsbijeenkomst geïnformeerd. Vanaf april komend jaar zakt het aantal medewerkers van Treant Zorggroep van 2700 naar 2200. Er verdwijnen 300 banen in de directe zorg en nog eens 200 bij ondersteunende beroepen.

Bestuursvoorzitter Rolf de Folter zegt te proberen personeel te laten overgaan naar de omliggende ziekenhuizen en is in overleg met de gemeenten Stadskanaal en Hoogeveen. ,,Daarom moet het grootste deel met natuurlijk verloop op te lossen zijn.’’ Maar hij sluit gedwongen ontslagen niet uit. De ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal worden omgevormd tot weekziekenhuizen. De afdelingen voor spoedeisende hulp worden uiteindelijk gesloten.

Nachtelijke spoedhulp

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal heeft met onmiddellijke ingang de spoedeisende hulp in de nacht moeten sluiten. Dit is een stuk eerder dan de verwachte sluiting die gepland stond voor januari. Het is niet langer verantwoord om de spoedhulp nog open te houden in de nacht. Artsen en verpleegkundigen hielden al rekening met de reorganisatie en hebben nu al ander werk gevonden, vandaar de snellere sluiting. Er is nog geprobeerd met de huisartsendienst een afspraak te maken over een nachtpost in de omgeving van Stadskanaal, maar omdat ook de huisartsen met tekorten zitten, is dat niet gelukt.

Time outs

De omliggende ziekenhuizen in Assen, Scheemda en Emmen moeten uitbreiden om de extra stroom patiënten op te vangen. Maar het Ommelander Ziekenhuis in Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben de laatste tijd al regelmatig ‘time outs’; ze hebben soms te weinig capaciteit en moeten daardoor patiënten doorsturen naar andere ziekenhuizen. ,,Het kraakt nu al in alle voegen’’, zegt spoedeisendehulparts Albert Pol van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Het WZA in Assen en OZG in Groningen moeten noodgebouwen bijbouwen om extra capaciteit te creëren en moeten extra personeel aantrekken. Bij het gloednieuwe OZG moeten bedden op de huisartsenpost omgebouwd worden en komen er 23 bedden bij op de verpleegafdelingen. Daarvoor moeten zeker dertig nieuwe verpleegkundigen aangetrokken worden. ,,We hebben de laatste tijd te maken gehad met time outs maar dat wordt nu gelukkig minder’’, zegt kinderarts Margot Boeve van het OZG. ,,We hebben in het huidige gebouw plek voor tien extra bedden maar zullen tijdelijk bij moeten bouwen voor de extra capaciteit.’’

Minste kwaliteit