82-jarige vermiste man uit Groningen is terecht

Zondagavond werd er rond 21.15 uur een Burgernetactie opgezet voor de man. Deze werd gesloten, nadat er geen bruikbare informatie gemeld werd. Aan mensen werd gevraagd of zij in de omgeving van de Aldebaranstraat in de wijk Paddepoel een oogje in het zeil willen houden voor de man.



Onder welke omstandigheden de man vermist was geraakt en hoe het nu met hem gaat is nog niet bekend.