9,5 miljoen euro voor restauratie monumenten aardbevingsgebied

Aardbeving met kracht van 1.3 bij Groningse Uithuizen

Bij Uithuizen in het noorden van Groningen heeft zich dinsdag een aardbeving voorgedaan. Die had een kracht van 1.3 en was op een diepte van 3 kilometer. Dat meldt het ANP. Volgens de data van de seismologen van het KNMI gebeurde de beving om 17.36 uur. Of de beving tot schade heeft geleid, is niet bekend.

11 oktober