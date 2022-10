A7 bij Zuidbroek dicht door ongeluk met meerdere auto's

Boeren­clubs: gedwongen opkoop is onaccepta­bel

Het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden is voor boerenactiegroepen onacceptabel. ,,Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons”, zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF). Hij reageert op een uitgelekt advies van Remkes, dat later vandaag wordt gepresenteerd.

5 oktober