Aankomend weekend af en toe buien en sluierwolken: veel zon in de noordelijke provincies

Vrijdag zijn er al zonnige perioden. In het noordwesten is kan op een bui maar elders blijft het overdag droog. Het wordt 17 of 18 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. In de avond neemt de bewolking toe en later in de avond en nacht trekt een regengebied van noordwest naar zuidoost over het land.

Zaterdagochtend is het op veel plaatsen flink zonnig. Wel komt het vooral op de Waddeneilanden, in het noorden van Noord-Holland en in Friesland, Groningen en Drenthe tot een paar buien. Het wordt 16 graden, volgens Weeronline een heel gebruikelijke middagtemperatuur voor begin oktober. In de avond en nacht naar zondag is het nagenoeg helder.

Zondag wordt het zonnig weer met hier en daar sluierwolken. In de vroege ochtend is het nog koud, maar in de loop van de ochtend warmt de lucht door de zon op. Met 15 tot 18 graden is het iets warmer dan zaterdag. In de avond neemt de bevolking toe, maar dan blijft het in het hele land droog. Het droge weer houdt ook na het weekend aan. Na woensdag volgt mogelijk een overgang naar meer wisselvallig weer.