Aardbeving met kracht 2.2 bij Groningse Wirdum

Huurprijs in Rotterdam minst hard gestegen van grootste Nederland­se steden

Alhoewel in de vier grootste steden van Nederland de huurprijzen in de vrije sector fors zijn gestegen, was die stijging in Rotterdam het laagst. Nieuwe huurders betalen voor een woning in de Maasstad nog altijd het minst per vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

13 oktober