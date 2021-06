Aardbeving met kracht van 2.0 bij Groningse Loppersum

Tweede aardbeving binnen 24 uur in Gronings dorp Huizinge

29 april Het plaatsje Huizinge in Groningen is vanmiddag opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 1.3, meldt het KNMI. Woensdag was het ook al raak in het dorp, toen vond er een beving plaats met een kracht van 2.3.