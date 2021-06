Aardbeving met kracht van 2.1 in Groningse Eenum

indebuurt Groningen Groningse Lobke kampeert in voortuinen: ‘Wildkampe­ren mag niet meer, dan maar zo’

9 juni Avonturier Lobke Dijkstra kampeerde jarenlang in het wild. In Nederland is dat niet toegestaan, maar de voortuin biedt een goed alternatief. “Ik wil in een maand tijd van Delfzijl naar Breda lopen. Op de bonnefooi vraag ik of ik bij mensen in de tuin mag overnachten.”