Acht auto's botsen op Eemshavenweg bij Zuidwolde

Kinderom­buds­vrouw: situatie alleen­staan­de kinderen in Ter Apel nog slechter geworden

De situatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel is nog slechter dan een aantal maanden geleden, concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na een recent bezoek aan het centrale aanmeldcentrum voor asielzoekers. Er is te weinig plek en daardoor hebben sommige vluchtelingenkinderen te weinig te eten, geen bed om op te slapen, krijgen ze geen goede begeleiding en moeten ze het doen met slechte sanitaire voorzieningen.

10 oktober