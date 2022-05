Acht jaar cel en tbs met dwang voor doodsteken Dinant (14) in Hoogkerk

De man die vorig jaar zomer in het Groningse Hoogkerk een 14-jarige jongen doodstak bij een supermarkt is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank in Groningen gaat het om doodslag.

J. probeerde zes dagen na zijn aanhouding ook een gevangenismedewerker neer te steken met een afgebroken antenne. Volgens de rechter was hier wel ‘vol opzet’ en gaat het om een poging tot moord. J. is vandaag ook veroordeeld voor een reeks vernielingen in het voorjaar van 2021.

Het Openbaar Ministerie had naast de tbs een celstraf van tien jaar geëist. Volgens het OM handelde Bart J. (24) bij de supermarkt met voorbedachten rade en was er sprake van moord. De rechtbank ziet hiervoor onvoldoende bewijs. J. heeft bekend. Hij handelde naar eigen zeggen in een psychose. De tiener zou een willekeurig slachtoffer zijn geweest. Het mes had hij gestolen om worst mee te snijden, aldus J. Hij werd begin 2021 dakloos, sliep in een tentje in het Stadspark van Groningen en gebruikte sterke drank en drugs.

Verminderd toerekeningsvatbaar.

Op zondag 6 juni werd Dinant Paré even voor 15.00 uur tegen de grond gewerkt en diverse keren met een mes van twintig centimeter gestoken. J. had het mes even daarvoor gestolen uit de supermarkt. De diefstal kan meerdere redenen hebben gehad, aldus de rechter, en is onvoldoende bewijs voor een moordplan. Zo had J. een obsessie voor messen.

Op camerabeelden van de supermarkt is te zien dat J. het mes uit de verpakking haalt om negentien seconden later Paré neer te steken. In die korte tijd heeft J. onvoldoende na kunnen denken over zijn daad. Daarbij spelen de psychische problemen van J. een rol, aldus de rechter. Volgens psychisch deskundigen is hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar.

Dertig hulpinstanties

De deskundigen hebben niet kunnen vaststellen of J. kampt met psychoses. Wel stelden ze een autismespectrumstoornis, ADHD en een cannabisverslaving vast. De kans op herhaling is volgens hen groot. Om veiligheidsredenen zat J. tijdens de zittingen met handboeien om voor de rechter.

Meer dan dertig hulpinstanties hebben geprobeerd om J. te helpen, zonder succes. Op zijn zeventiende belandde hij in de gesloten jeugdzorg. Zijn gescheiden ouders brachten hem in het park regelmatig te eten.