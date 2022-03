Acht maanden cel voor stelen kluis uit supermarkt en hennepkwekerij

Loon van personeel Gasunie stijgt mee met prijzen

Het personeel van Gasunie krijgt een forse loonsverhoging. Daar hebben de leden van vakbond FNV mee ingestemd die werken bij het gasbedrijf met het hoofdkantoor in Groningen. In een nieuwe cao is afgesproken dat hun loon tot eind volgend jaar zal meestijgen met de inflatie. Dit jaar komt daar nog 1 procent bovenop. Ook krijgen de werknemers in april een uitkering van 500 euro en het jaar erop nog een keer.

8 maart