‘Angstcultuur en intimidatie bij zorgboerderij: medewerkster kreeg dildo's als kerstcadeau’

De GGD is een onderzoek gestart naar zorgboerderij Oldenbosch in Holwierde. Medewerkers van zorgboerderij luiden de noodklok over een angstcultuur, het wegsluizen van geld en seksuele intimidatie op de werkvloer. ,,Een medewerkster kreeg een sekspakket met kerst.”

Volgens RTV Noord zouden de eigenaren het personeel dag en nacht in de gaten houden met camera’s.

Zorgboerderij Oldenbosch biedt allerlei vormen van zorg. Sinds mei 2019 is er een woongroep voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Ook is daar dagopvang voor jeugd en dementerende ouderen en een bed and breakfast. Anderhalf jaar later werd een tweede locatie geopend in het dorp Holwierde.

Op de locatie aan de Hoofdweg is plek voor negen dementerende volwassenen. De kleinschalige woonvorm klinkt aantrekkelijk voor cliënten en werknemers. Maar een van de personeelsleden komt er al snel achter dat Oldenbosch geen veilige werkplek is. Volgens personeelsleden werden ze door de leiding van het bedrijf verplicht om te komen werken bij fysieke klachten of corona. Er werd gedreigd met ontslag als mensen niet kwamen.

Sekspakket

Ook voelen meerdere medewerkers zich seksueel geïntimideerd door eigenaar Gerrie Stuut. ,,Seksueel getinte opmerkingen waren heel normaal”, laat een vrouwelijke medewerker weten aan RTV Noord. De eigenaar van het bedrijf zou ook dergelijke opmerkingen hebben gemaakt in de richting van bewoners.

Het meest opmerkelijke gebeurde rond kerst vorig jaar. Onder toeziend oog van allerlei collega’s kreeg een vrouwelijke medewerker als kerstpakket een sekspakket. In deze doos zaten dildo’s en andere seksartikelen. ,,Gerrie had hier de grootste lol om, maar dit voelde vernederend”, vertelt het betreffende personeelslid.

Personeelstekort

Een oud-cliënt vertelt hoe ze eten kregen uit bio-bakken. Dit eten was eigenlijk bedoeld voor dieren. Ook zou er eten dat over de houdbaarheidsdatum zijn geserveerd aan de bewoners. Het budget voor boodschappen doet de wenkbrauwen bij een medewerkster fronsen. ,,Dat was in het begin 150 euro en later 225 euro. Daar moesten alle negen bewoners een week van eten en drinken”, zegt zij. ,,En dat terwijl er via familieleden veel meer geld binnenkwam.”

Oldenbosch heeft te maken met een personeelstekort. Daardoor staat er, volgens medewerkers, regelmatig ongeschoold personeel op de groep. Deze invallers weten niet altijd hoe ze moeten omgaan met kwetsbare mensen.

Aan de bel trekken

De problemen op de zorgboerderij kwamen aan het licht omdat zes medewerkers en voormalige personeelsleden aan de bel trokken bij RTV Noord. De directie van de zorgboerderij ontkent de verhalen over ongeschoold personeel en seksuele intimidatie.