Archeologen ontdekken straat uit 13e eeuw onder Grote Markt in Groningen

Bas zamelt geld in voor zieke zoontje Dorian: 'De 4 Mijl lopen lijkt nu nog onmogelijk'

Geld inzamelen voor onderzoek naar een zeldzame genetische afwijking, het is vast niet iets waar je je dagelijks mee bezighoudt. Voor Bas en zijn zoontje Dorian is het de het wél de harde, dagelijkse realiteit. Bas zet zich in om geld in te zamelen voor zijn zoon Dorian, die lijdt aan het zeldzame FoxP1-syndroom.