Archeologen stuiten op honderden jaren oude waterput op Groningse Waagplein

CBS: ook Gronings aardbe­vings­ge­bied kampt met krapte op woning­markt

Net zoals in de rest van het land kampt ook het aardbevingsgebied in Groningen met krapte op de woningmarkt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder bleef het gebied achter ten opzichte van vergelijkbare omgevingen, maar daar is inmiddels nauwelijks meer sprake van.