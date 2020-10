‘Asielzoeker Ter Apel sterft na eten giftige paddenstoel’

In Drenthe en Groningen waken vooral buitenlan­ders voor corona: ‘Zonder mondkapje voel ik me niet veilig’

29 september Premier Rutte wil wel een mondkapje dragen als hij in Den Haag boodschappen gaat doen. In het Noorden is het dragen ervan - nog - niet verplicht. Toch zijn er ook in Drenthe en Groningen mensen die het zekere prefereren boven het onzekere. ,,Dan lopen ze tenminste wel met een grote boog om me heen.”