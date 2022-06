Asielzoekers mogen langer in Leek en Groningen blijven

Groningen heeft ook ongeveer honderd asielzoekers opgevangen in de stad Groningen. Die containerwoningen zijn ook tot half juli beschikbaar. Vanaf augustus zijn de onderkomens nodig voor internationale studenten. De extra opvang in Finsterwolde, waar zestig asielzoekers konden slapen, sluit deze week. In Stadskanaal staat een opvangtent met ongeveer honderd veldbedden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan daar een beroep op doen, maar de opvang is niet structureel beschikbaar. Dat geldt ook voor de Eurohal in Zuidbroek. ,,We doen al maanden meer dan van ons kan worden verwacht. We zien de humanitaire omstandigheden in Ter Apel, we snappen dat wij dicht in de buurt zijn en we willen rust brengen in het systeem”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.