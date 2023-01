Auto beschoten met gasdrukwapen in Oude Pekela, twee aanhoudingen

Onderzoek: weer minder Nederlan­ders naar de kerk, zes op de tien is nu niet-religieus

Ook de corona-pandemie heeft de ontkerkelijking van Nederland niet kunnen stoppen. Waar religieuzen in tijden van nood zich doorgaans tot hun geloof keren, nam ook in corona-jaar 2021 het aantal ongelovigen in Nederland verder toe. Vooral het aantal katholieken neemt af.

22 december