Auto brandt uit in Stadskanaal

Plof­kraak bij juweliers­zaak in Groningen: ‘Schade is aanzien­lijk’

Een gat van veertig centimeter doorsnee, overal glas en stukken van de luifel op de weg. Dat trof de bedrijfsleider van juwelierszaak J&B van Ark aan de Verlengde Hereweg in Groningen vannacht aan nadat er een plofkraak op zijn zaak plaatsvond. Het is nog niet bekend of de daders iets hebben buit gemaakt.

30 juni