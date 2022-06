Auto over de kop in Zevenhuizen

Tekenbeten meest gemeld in gemeente Groningen

In de Zuid-Hollandse gemeente Westvoorne zijn in de afgelopen tien jaar de meeste tekenbeten per 100.000 inwoners geteld. Het gaat dan om teken die in de tuin hebben toegeslagen. Rozendaal (Gelderland), Schouwen-Duiveland, Terschelling en Westerveld (Drenthe) staan ook in de top 5. De meeste meldingen van tuintekenbeten kwamen uit de gemeente Groningen, maar uit elke Nederlandse gemeente zijn beten gemeld, aldus wetenschapper Arnold van Vliet van de Wageningen University.

