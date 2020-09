Automobilist overlijdt door aanrijding tegen monument in Stadspark Groningen

Aantal meldingen van seksueel geweld in Groningen en Drenthe stijgt minder hard dan in andere provincies. Speelt de noordelij­ke cultuur daarbij een rol?

11 september Het aantal meldingen van seksueel geweld in Groningen en Drenthe is in het afgelopen jaar met 17 procent gestegen. Dat meldt het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe vrijdagochtend.