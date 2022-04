Bange Oekraïners kunnen weg uit opvang bij schietbaan: vluchtelingen ‘herbeleefden oorlog’

Acteur Huub Stapel maakt serie over Zuiderzee en Afsluit­dijk

Huub Stapel is volgende maand te zien in een vierdelige documentaireserie over de Zuiderzee en de bouw van de Afsluitdijk. De acteur presenteert de Omroep MAX-documentaire Eens ging de zee hier tekeer, waarvan de eerste aflevering op zaterdag 28 mei bij NPO 2 te zien is.

11 april