BBB in Groningen wil geen in beton gegoten afspraken in coalitie, fractie wil verbinding met andere partijen

Moes benadrukte dat de partij uit is op verbinding met andere partijen en niet uit is op polarisatie. ,,Wij willen niet over links en niet over rechts, maar met andere partijen zoveel mogelijk échte problemen oplossen.” De BBB is in Groningen de grootste partij en heeft 12 van de 43 zetels. De beweging wil dat een informateur in Groningen gaat onderzoeken hoe een college van Gedeputeerde Staten kan worden gevormd dat ook kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen.