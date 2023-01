Bedrijf achter Pritt wordt klant Delfzijlse bioplasticfabriek

Umc’s juichen toe dat besluit kinderhart­chi­rur­gie dichterbij komt

Academische ziekenhuizen reageren voorzichtig positief op het voornemen van minister Ernst Kuipers om binnen enkele maanden de knoop door te hakken over de toekomst van de kinderhartchirurgie in Nederland. ,,We zien positieve aanknopingspunten”, reageert hoofd Kindergeneeskunde Eduard Verhagen van het UMC Groningen op de brief die Kuipers daar maandag over verstuurde. ,,De stem van het noorden is gehoord”, voegt hij eraan toe.

