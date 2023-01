Bestelbus botst tegen boom in Winschoten

Kabinet passeert zorgwaak­hond en wil vaart maken met clustering kinderhart­chi­rur­gie

De Nederlandse ziekenhuizen moeten alsnog snel twee locaties aanwijzen waar kinderen met aangeboren hartafwijkingen geopereerd kunnen worden. Nu is de kinderhartchirurgie nog verspreid over vijf ziekenhuizen, maar dat is te veel en dus slecht voor de kwaliteit van deze zorg.

16 januari