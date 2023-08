Bevolking Groningen groeit, aantal basisschoolleerlingen neemt toe

Brandstich­ting op klaarlich­te dag in meubelzaak, negende in Stadska­naal in een maand tijd

Bij een meubelzaak aan de Poststraat in Stadskanaal is zaterdagmorgen brand gesticht terwijl er mensen in de zaak aanwezig waren. Het is de negende brandstichting in de Groningse gemeente in een maand tijd.