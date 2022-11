Bij deze flitspaal in Groningen word je het vaakst geflitst

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakte vorige week bekend hoe vaak flitspalen ‘raak schoten’. Ofwel: hoeveel Groningers in de periode van mei tot en met augustus 2022 per flitspaal op de bon gingen. Deze automobilisten werden geflitst vanwege te hard rijden of door rood rijden.

De rest van Nederland

Uiteraard waren er niet alleen in Groningen mensen die te hard reden of het rode stoplicht negeerden, maar ook in de rest van Nederland. Dat is wel te zien aan de top drie van flitspalen die de meeste boetes uitdeelden. In Numansdorp was het bij een flitspaal 24.059 keer raak. Ook een flitspaal in Wateringen was op dreef: hier ging het om 14.765 boetes. De top drie wordt afgesloten met een flitspaal in Papendrecht, die 13.975 boetes uitdeelde.