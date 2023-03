Bijna helft Nederlanders kritisch over gemeentefusies, zorgen over afstand tussen bestuur en burger

Geen hoger beroep meer tegen Groningers met bevings­scha­de, kabinet vindt alterna­tief

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaat in principe niet meer in hoger beroep tegen Groningers met aardbevingsschade. In plaats daarvan gaat de overheidsorganisatie de rechter om een ‘prejudiciële uitspraak’ vragen. Dat moet ertoe leiden dat de overheid minder lang tegenover Groningers staat. Als zo’n uitspraak niet mogelijk is, kan het IMG alsnog in beroep.