BNNVara moet uitzending #BOOS met Groningse makelaars aanpassen

De rectificatie moet voor de aflevering dertig seconden in beeld zijn. De tekst daarvan luidt dat ‘de beschuldigingen over onder andere het bewust failliet laten gaan van het bedrijf onvoldoende door feiten worden gedragen’. Verzuimt de omroep de rectificatie te plaatsen, dan volgt een boete van 2500 euro voor iedere dag dat de omroep niet aan de uitspraak voldoet. De aflevering hoeft niet offline gehaald te worden.



,,Het klopt dat de rechter heeft gezegd dat we in een rectificatie een paar punten moeten corrigeren, maar verder is BNNVARA helemaal in het gelijk gesteld en zijn we erg blij met het vonnis”, reageert BNNVara op de uitspraak.. ,,De rechter zegt in het vonnis dat de klacht van de huurder gegrond is. En de manier waarop we de uitzending hebben gemaakt en gebracht, vindt de rechter verder ook in orde.” Er is inmiddels een rectificatie te zien bij de aflevering, maar die hoeft niet verwijderd te worden.