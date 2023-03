BoerBurgerBeweging laat door winst 'gaten' vallen in provincies

Zeker zes kandidaten van de BoerBurgerbeweging (BBB) lijken van hun zetel in de Provinciale Staten te moeten afzien, omdat zij de Eerste Kamer in gaan. Afhankelijk van de definitieve prognose van de verkiezingsuitslagen komt daar nog een BBB’er bij. De partij heeft vooraf afgesproken dat er geen dubbelfuncties bekleed kunnen worden. Kandidaten die in de Eerste Kamer worden gekozen, moeten van de partij hun zetel in de provincie opgeven.

Het gaat om twee BBB’ers in Overijssel, onder wie Ilona Lagas, lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Ook moeten in totaal vier BBB’ers in Groningen, Gelderland, Limburg en Flevoland het Statenlidmaatshap aan zich voorbij laten gaan om in de senaat zitting te nemen.

Voor de Noord-Hollandse Arie Griffioen uit Zandvoort, de nummer 11 op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, is het nog onzeker of hij een Statenzetel moet achterlaten. Hij staat als zevende op de kandidatenlijst voor de Staten. De voorlopige prognose voor Noord-Holland staat nu op 8 zetels.

Grootste fractie

Op basis van de voorlopige prognoses haalt BBB 16 van de 75 zetels in de Eerste Kamer en wordt daarmee vanuit het niets de grootste fractie in de senaat. GroenLinks en PvdA volgen met samen 15 zetels. Beide partijen gaan samen een fractie in de senaat vormen. De leden van de Eerste Kamer worden op 30 mei verkozen door de Provinciale Staten en de kiescolleges.

BBB-senatoren mogen ook niet in het algemeen bestuur van een waterschap of het bestuur van hun partij zitten. Op basis van de voorlopige prognoses ziet het er niet naar uit dat waterschapskandidaten daar een zetel leeg laten omdat zij de Eerste Kamer in gaan. Het landelijke partijbestuur moet waarschijnlijk wel op zoek naar twee nieuwe bestuursleden omdat Elly van Wijk en Wim Jaspers senator lijken te worden.