Boeren krijgen taakstraffen voor geëscaleerd boerenprotest

Op 14 oktober 2019 drongen boze boeren het provinciehuis binnen om een gesprek met het provinciebestuur af te dwingen over het stikstofbeleid. De deur van het provinciehuis werd vernield. Circa twintig boeren gingen naar binnen en werden met geweld verwijderd.

Arjen S. (32) uit Tynaarlo was volgens de rechtbank in Groningen een van de leiders. Hij reed mee op de tractor die op de Vismarkt bouwhekken omverreed. Een fietser werd net niet geraakt door een hek. Volgens de rechter is S. medeverantwoordelijk. Hij wilde meer tractors naar het provinciehuis krijgen. De chauffeur is onbekend gebleven. Verder stond S. bij het provinciehuis met een megafoon de menigte op te hitsen.

‘Oproepen tot geweld’

S. (32) ontkent niet dat hij, in een opgeheven laadbak van een trekker, bij het provinciehuis teksten riep als: ‘We gaan met de tractor naar binnen, we rammen de deuren open’. Volgens hem was het bedoeld om de bestuurders onder druk te zetten, maar hij verwachtte niet dat het zou gebeuren. Zijn megafoon had hij meegenomen ,,omdat die handig kan zijn bij een demonstratie”.

S. heeft een taakstraf van honderd uur gekregen voor opruiing. Dit was ook de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank doet er een voorwaardelijke celstraf bovenop. De rechter tilt er zwaar aan dat S. met dreigende taal besluitvorming heeft proberen te beïnvloeden. De vrijheid van meningsuiting en demonstratie zijn volgens de rechtbank een belangrijk recht, ,,maar geen vrijbrief om op te roepen tot geweld”.

Volgens S. was hij juist een van de personen die het protest stopte. Dat was pas na het openen van de deuren, aldus de officier van justitie. ,,Toen was het kalf al verdronken. U heeft daarvoor niet tegen de groep geroepen om zich rustig te houden.”

Hij zat eerder die dag op de trekker die op de Vismarkt tegen bouwhekken reed. Een hek raakte bijna een fietser. De identiteit van de tractorchauffeur is nooit duidelijk geworden. ,Ik kende hem niet”, aldus S. Het was de bedoeling om naar het provinciehuis te rijden. ,,Hij moest het kalm doen, maar was wild.”

Aanrijden van een politiepaard

Sander van A. (41) uit Noordbroek forceerde met zijn tractor de deur van het provinciehuis. ,,Het duurde allemaal veel te lang. Melkveehouders moesten terug om te melken”, luidde zijn uitleg. Van A. stelt dat zijn actie niet was gepland. Hij werd geleid door de opgefokte sfeer. Hij is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Van A. moet ook een schadevergoeding van 3000 euro betalen.

Jacob Hendrik K. (50) uit Groningen, eigenaar van een bedrijf met veel boeren als klant, wordt ook verdacht van opruiing vanaf een shovel. Hij was naar eigen zeggen vooral een dj die verzoeknummers van de boeren draaide. Voor K. (50) vindt de rechter een taakstraf van zestig uur wegens opruiing passend. Chris G. (30) uit Noordhorn moet een taakstraf van dertig uur uitvoeren voor het aanrijden van een politiepaard.

De 56-jarige Roel Gerard H. uit Noordhorn kreeg een taakstraf van honderd uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Hij hield op 4 november 2019 twee agenten op zijn boerderij een kwartier vast. De politie kwam in verband met het boerenprotest onderzoek doen naar een tractor op zijn erf. H. moet een agent een schadevergoeding van 300 euro betalen.