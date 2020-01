Boswachter beoordeelt: Columnist komt goed weg bij briesende Schotse Hooglander

VideoKwam Dagblad van het Noorden-columnist Herman Sandman woensdag met de schrik vrij toen hij oog in oog stond met een briesende Schotse Hooglander? Vijf vragen aan boswachter Annet de Jong van natuurgebied ‘t Roegwold. ,,Ik zou in dit geval ook het zekere voor het onzekere hebben genomen.”

Dag Annet, kun jij uitsluitsel geven: is Herman met de schrik vrij gekomen?

,,Het is in elk geval een verstandig besluit geweest om te stoppen met filmen. Als ik de beelden bekijk, zie ik het gedrag van de Schotse Hooglander vooral als nieuwsgierig, speels en uitdagend. We associeren dit gedrag vaak met Spaanse stieren die het gevecht aangaan, maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Maar ik zou in dit geval ook het zekere voor het onzekere hebben genomen. Een Schotse Hooglander is groot en indrukwekkend en kan ook onbedoeld ongelukken veroorzaken.”



,,Het is trouwens wel zo dat de dieren vaak zijn uitgezocht op vriendelijkheid. We hebben het liefst dat ze wat schuw zijn. Maar het blijven dieren, dus je kunt nooit met honderd procent zekerheid zeggen wat ze van plan zijn. We gaan in elk geval heel serieus om met meldingen van mensen die zich bedreigd hebben gevoeld. Bij ons geldt tegelijkertijd wel: wandelen op wegen en paden.”

Wat moet je in de buurt van een Schotse Hooglander doen?

,,Het is allereerst belangrijk om afstand te houden. Bij ons in ‘t Roegwold lopen Herefordkoeien en Groninger blaarkoppen. Als je daar fietst of wandelt en die koeien tegenkomt, adviseren we om lawaai te maken. Laat weten dat je er bent. Dat geldt ook in het geval van Schotse Hooglanders. Niet altijd, overigens. Als je een moeder met een jong kalf treft, zou de moeder het lawaai als uitdagend kunnen opvatten. Ze zijn dan extra beschermend.”

En wat moet je vooral laten?

,,Als je dan toch in de buurt staat, is het niet verstandig om ze stilletjes aan te kijken. Dan wagen ze het er misschien wel op om dichterbij te komen. Het is in elk geval niet de bedoeling om Schotse Hooglanders te aaien of voeren. Dat zie ik nog heel vaak gebeuren. Kinderen zijn toch geneigd om ze te aaien of een broodje te geven. Doe dat vooral niet. We willen voorkomen dat ze tam worden.”

Dienen Schotse Hooglanders eigenlijk nog ergens voor?

,,Jazeker. Begrazing is een vorm van beheer van natuurgbieden. Als je Schote Hooglanders laat grazen, zie je dat er meer structuur in het natuurgebied komt. Ze kauwen in de winter op takken, struiken en jonge boompjes. Dat houdt het gebied gevarieerd en open. Als je gaat maaien en zagen, zou dat heel anders zijn.”

Tot slot: ben je bekend met het historisch feitje dat we de rode Schotse Hooglander eigenlijk te danken hebben aan koningin Victoria?

,,Nee, dit komt me niet bekend voor. Vertel?”