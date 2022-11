Bouwstelling in Groningen ingestort: bouwvakker komt klem te zitten

Waddenei­lan­den willen geld voor verbete­ring welvaart

De Waddeneilanden willen 15,5 miljoen euro van het Rijk om de welvaart op de vijf eilanden te verbeteren. Want in tegenstelling tot wat de toerist of de buitenstaander denkt, valt het in deze tijd niet mee om Waddeneiland te zijn. De eilanden hebben als kleine gemeenten niet veel geld, hebben geen achterland en zien hun bevolking inkrimpen. Wat vijftien jaar geleden nog makkelijk ging wordt nu steeds moeilijker, aldus de eilanden.

14 november