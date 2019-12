Hoger beroep: gedupeerden aardbevingen Groningen ook recht op vergoeding immateriële schade

Video Zes auto's eindigen in tuin van gezin met jonge kinderen: de Bermuda-drie­hoek van Niebert

10:33 Bij een familie aan de Carolieweg in het Groningse Niebert is al vijf tot zesmaal een ‘verdwaalde’ auto in de tuin beland. Het deel van de tuin dat direct aan de weg grenst is daarom al verboden voor de kinderen. De gemeente grijpt nu eindelijk in na toenemende zorgen van bewoners.