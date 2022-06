Plofkraak bij juwelierszaak in Groningen: ‘Schade is aanzienlijk’

Een gat van veertig centimeter doorsnee, overal glas en stukken van de luifel op de weg. Dat trof de bedrijfsleider van juwelierszaak J&B van Ark aan de Verlengde Hereweg in Groningen vannacht aan nadat er een plofkraak op zijn zaak plaatsvond. Het is nog niet bekend of de daders iets hebben buit gemaakt.

De politie kreeg donderdag rond 03.30 uur een melding binnen van de plofkraak. De daders waren er al vandoor toen politieagenten ter plaatse waren.

Lees ook Ramkraak bij juwelierszaak in Zuidlaren, drie personen vluchten op één scooter

Achtervolging

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar meerdere verdachten. Zij heeft de achtervolging ingezet in de richting van de A28. De Forensische Opsporing gaat een sporenonderzoek doen. Ook zal er een buurtonderzoek gestart gaan worden.

(Tekst gaat verder onder de post)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Explosief

,,Wat ik gezien en gehoord heb, is dat er een explosief op het raam is geplakt, dat vervolgens elektronisch is ontstoken. Met een paar mensen zijn ze vervolgens naar binnen gegaan”, zegt de bedrijfsleider tegen RTV Noord

Het team van de winkel reageert verslagen. ,,Lieve klanten, helaas is er een plofkraak in onze winkel in Groningen geweest. De sieraden en horloges van de klanten waren veilig opgeborgen. Wij zijn vandaag gesloten en het is nog onzeker of wij morgen weer open kunnen door de aanzienlijke schade”, schrijft zij op sociale media.

Inbraak en overval

Het is niet de eerste keer dat J&B van Ark te maken heeft met dergelijke (gewelddadige) incidenten. Begin april werd er ingebroken bij het filiaal in Zuidlaren en vorig jaar werd het filiaal in Roden overvallen.