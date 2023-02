Brand in opslag piepschuim zorgt voor overlast Groningen

In een opslagplaats van piepschuim aan de Boerhaavelaan in Groningen is brand uitgebroken. De opslag wordt gebruikt voor de aanleg de nieuwe ringweg, meldt de brandweer. Bij de brand komt veel rook vrij die over een deel van de stad trekt. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.