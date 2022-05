Brandweer redt bouwvakker uit laag vers gestort beton in woning Groningen

Kadaver van aangespoel­de walvis Rottumer­plaat blijkt feestmaal voor kevers

Het kadaver van een aangespoelde walvis hoeft niet altijd meteen opgeruimd te worden. De dode walvis is een geweldige voedingsbron voor tientallen kevers en andere dieren en vervult een functie in het ecosysteem. Als het dode dier op een plek ligt waar de stank niet hinderlijk is, en waar de scheepvaart er geen last van heeft, zou zo’n kadaver best jarenlang kunnen blijven liggen.

