Burgemeester Groningen voor gesprek met kabinet: ‘Inlossen ereschuld wordt een puzzel’

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft maar weinig vertrouwen dat het kabinet het dossier over de gaswinning in Groningen netjes zal afhandelen. Dat vertrouwen is ‘minder dan 50 procent’, zei hij dinsdag bij het WNL-radioprogramma Sven op 1. Volgens hem verlopen de gesprekken moeizaam en merkt hij weinig van de ruimhartigheid.