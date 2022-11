Burgemeesters van veiligheidsregio's zetten vraagtekens bij effectiviteit spreidingswet

De 25 burgemeesters zijn wel tevreden over het feit dàt er een wetsvoorstel in consultatie is gegaan. ,,Dit is een belangrijke stap voorwaarts om te komen tot een structurele oplossing voor de problemen in de asielketen”, schrijft Bruls. Vooral vanwege gemor in de Kamerfractie van de VVD is het wetsvoorstel weken later dan gepland ter consultatie voorgelegd.