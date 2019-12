Burger King Groningen krijgt boete om frituurwalmen: ‘Lijkt wel de stoomboot van Sinterklaas’

VideoHet filiaal van Burger King aan de Waagstraat in Groningen krijgt een boete onder dwangsom van de gemeente. Het bedrijf doet ondanks aanmaningen niks aan de stank- en rookoverlast van het frituren.

De burgertent had al een paar keer een waarschuwing gekregen, meldt woordvoerder Peter Grondsma van de gemeente Groningen. Hierop had Burger King een vergunning aangevraagd voor een nieuwe afvoerpijp om de frituurwalmen beter weg te leiden. Toen de gemeente dit controleerde, bleek dat de fastfoodzaak nog geen begin had gemaakt met het aanleggen van het nieuwe afvoersysteem.

‘Stoomboot van Sinterklaas’

Kledingwinkel Per Lui ligt pal onder de afzuigkap en de eigenaar heeft veel last van stank en rook. ,,Het was de afgelopen dagen alsof de stoomboot van Sinterklaas hier aanmeerde, zo erg. Mensen belden de brandweer, maar die rukt al niet meer uit. Dat vind ik zorgelijk”, vertelt eigenaar Arjen Steenbergen aan stadsblog Sikkom.

Passanten walgen van de overlast. ,,De Waagstraat stond tot Tussen Beide Markten blauw van de rook. Mensen stonden geschrokken te kijken met sjaals en jassen voor de neus. Sommige passanten wilden zelfs de brandweer bellen, maar de eigenaar van Per Lui vertelde dat het de Burger King was”, aldus een inzender van de klacht aan Sikkom.

De gemeente was het beu en legde de Burger King een boete onder dwangsom op. Dit houdt in dat het probleem voor 31 december moet worden opgelost. Is dit niet het geval, moet het bedrijf een boete van 1250 euro betalen. Bij herhaaldelijke controles kunnen nieuwe boetes worden uitgedeeld, tot een maximum van 5000 euro. Hierna kan de gemeente overgaan op nog hardere maatregelen zoals het (tijdelijk) sluiten van de Burger King.

Dat de afzuigkap bij de Burger King overuren draait, is goed te zien op een video die rondgaat op sociale media. In het filmpje is te zien dat voortdurend rookpluimen de Waagstraat vullen.

Burger King Rotterdam gesloten

De Burger King op Rotterdam Centraal Station werd vorig jaar al gesloten vanwege de overlast. Omwonenden hadden te veel last van de aanhoudende frituurstank van de burgertent die ook 's nachts open was. Er kon geen oplossing worden gevonden voor de overlast en daarom moest de winkel dicht.