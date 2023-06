Cameradichtheid Groningen boven het landelijk gemiddelde, meer dan tweeduizend camera's in totaal

Update Brand in grote varkens­stal in Beerta: treinver­keer stil en afrit snelweg dicht

In een grote varkensstal in het Groningse dorp Beerta woedt dinsdagmiddag een zeer grote brand. Vanwege de brand is het treinverkeer tussen Groningen en Leer (Duitsland) stilgelegd. Ook zijn de op- en afritten van de snelweg A7 bij Beerta afgesloten.